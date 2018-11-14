Источник: Кубица заменит Сироткина в роли основного пилота "Уильямса"

Резервный пилот "Уильямса" Роберт Кубица в следующем году должен стать основным гонщиком команды. Как утверждает Auto Motor und Sport, переговоры между поляком и командой близки к завершению. По данным источника, Кубица заменит в качестве призового пилота команды Сергея Сироткина и будет напарником Джорджа Расселла, который уже подписал контракт с "Уильямсом".

Кубица ранее отказался от роли резервного пилота "Феррари". Источник утверждает, что продвижению Кубицы на роль основного пилота поспособствовал бизнесмен Лоуренс Стролл, который ранее спонсировал "Уильямс", а теперь приобрел "Форс Индию", куда заберет из "Уильямса" своего сына Лэнса Стролла.