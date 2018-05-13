17:48 | Формула-1

Хэмилтон выиграл "Гран-при Испании", Сироткин – 14-й

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Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем "Гран-при Испании". Вторым финишировал партнер британца по немецкой команде Валттери Боттас, третьим – Макс Ферстаппен из "Ред Булла".

Россиянин Сергей Сироткин (Williams), который стартовал последним, пришел к финишу 14-м.

 
Болид Льюиса Хэмилтона на трассе в Каталонии."Гран-при Испании". Хэмилтон - первый

Барселона (Испании)

Чемпионат мира

5-й этап

Гран-при Испании

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) - 1:35.29,972

2. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) - отставание 0.20,593

3. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing) - 0.26,873

4. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) - 0.27,584

5. Дэниэль Риккьярдо (Австралия, Red Bull Racing) - 0.50,058

6. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) - 1 круг

7. Карлос Сайнс (Испания, Renault) - 1 круг

8. Фернандо Алонсо (Испания, McLaren) - 1 круг

9. Серхио Перес (Мексика, Force India) - 2 круга

10. Шарль Леклер (Монако, Sauber) - 2 круга

11. Лэнс Стролл (Канада, Williams) - 2 круга

12. Брендон Хартли (Новая Зеландия, Toro Rosso) - 2 круга

13. Маркус Эрикссон (Швеция, Sauber) - 2 круга

14. Сергей СИРОТКИН (Россия, Williams) - 3 круга

Не финишировали: Стоффел Вандорн (Бельгия, McLaren), Эстебан Окон (Франция, Force India), Кими Райкконен (Финляндия, Ferrari), Нико Хюлькенберг (Германия, Renault), Пьер Гасли (Франция, Toro Rosso), Ромэн Грожан (Франция, Haas).​

Личный зачет: 1. Льюис Хэмилтон - 95. 2. Себастьян Феттель - 78. 3. Валттери Боттас - 58. 4. Кими Райкконен - 48. 5. Дэниэль Риккьярдо - 47. 6. Макс Ферстаппен - 33. 7. Фернандо Алонсо - 32. 8. Нико Хюлькенберг - 22. 9. Кевин Магнуссен - 19. 10. Карлос Сайнс - 19. 11. Серхио Перес - 17. 12. Пьер Гасли - 12. 13. Шарль Леклер - 9. 14. Стоффел Вандорн - 8. 15. Лэнс Стролл - 4. 16. Маркус Эрикссон - 2. 17. Брендон Хартли - 1. 18. Эстебан Окон - 1. 19. Ромэн Грожан – 0. 20. Сергей СИРОТКИН – 0.

Кубок конструкторов: 1. Mercedes - 153. 2. Ferrari - 126. 3. Red Bull Racing - 80. 4. Renault - 41. 5. McLaren - 40. 6. Haas - 19. 7. Force India - 18. 8. Toro Rosso - 13. 9. Sauber - 11. 10. Williams - 4.

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КОММЕНТАРИИ (14)
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stif

Феррари подарили розовощекому подиум, очень благородно с их стороны. Правда он сам чуть его не профукал, надо было газа по более ему дать, что бы всю морду разбить, а не только часть крыла. В Вилах тоже намудрили с питстопами. Короче скукотень...

19:30

КолобокКолобков

Ну это как-то не по пацански )))) Что ты теперь лепечешь про интервью кенгуру? Придётся с другой ветки скопировать- **NicolasHomme____Не,не. Не получиться слиться-то. Ты же вчера грибов переел и орал, что кенгуру на каких-то других ( в твоих больных фантазиях ) шинах пересидит Макса и опять будет тащить РБ. Даже ведь не признал, болезный, что ахинею написал...Ну ладно, простительно, как-никак травма мозга налицо...** Ну так что, парниша? Не будешь объяснять про вчерашние бредин "пересидит всех на жестких шинах" (с) ? Как же приятно смотреть на самоуничтожение дебилов после успехов Макса и слива всевозможных русских ракет))) Чем чёрт не шутит, может уже в Монако Кубицу таки пустят в гонки.

19:28

NicolasHomme

КолобокКолобков мы еще ждем ... ===== Вы, это Колобки или кто? Сколько вас там в палате сегодня? А про супер-тактику Рик сам рассказал в интервью, что он так себе проехал гонку. Скучно ему было. Уныло, почти как твои детские комментарии.

19:22

КолобокКолобков

NicolasHomme____мы еще ждем от тебя пояснения про супер-тактику кенгуренка...Ног видимо напарсно.

19:08

NicolasHomme

КолобокКолобков Ну про пилота, который занял последнее место писать не буду. Я чувствую, что даже у самых упоротых патриотов глаза уже открылись на уровень мастерства мистера мажорика : ) ====== так написал ведь :) Куда удержаться то? Максику лизнул, Сироткину какашку кинул, гп Испании для мучного закончено?

18:57

NicolasHomme

Скучная гонка, только Грожан повеселил, да вилы с Сироткиным, и феррари немножко с тактикой намудрили. Корыто Сироткина ехало впереди корыта Стролла на 10 сек. на одинаковой резине до финиша. Потом питстопы корыта Сироткина и отставание на 100500 кругов от лидера. А мог бы 10-м приехать с учетом сходов в этой унылой гонке.

18:55

ptel76

КолобокКолобков___а чё за история с Инкиной стрижкой?.... Она обещалась под Хэма постричься))))))))

18:40

lavric999

Скучная гонка, нечего вспомнить, кроме небольшого завала на старте, потом заснул на минут 15! Будем ждать Монако, где новички останутся в отбойниках и одну из моих трасс, гран при Канады!

18:19

КолобокКолобков

ptel76___ а чё за истрия с Инкиной стрижкой? Я упустил что-то?

18:03

КолобокКолобков

RedMack2___По Грожану согласен. Он и в прошлом году уже раздрожал...

18:02

ptel76

Скучная гонка. Макс и Сэб только внесли чуток веселухи)))) Сэб наверное когда увидел после пит-стопа за кем выехал, решил, что лучше быть четвертым, чем закончить в гравии, и гонка закончилась совсем))))) Хэма с победой, да! (Джерри, с тебя новая стрижка!)))))))))))))

18:01

КолобокКолобков

Спасибо Феррари за подиум Макса! Я вам еще после Баку написал, что скудерия слила сезон- так оно и выходит. Обсуждать и анализировать их перлы из года в год уже нет смысла. Хорошо, что лесоруб не на разбил Максу машину. Я так понял- сняли режим виртуального пейс-кара, Макс ускорился, а лесоруб затупил. Правда Попов с Фабричновой заспорили- кто же это был - лесоруб или наш мажорик, я тоже точно не понял. Но не важно. Макс показал, что по скорости он круче кенгуру. Кенгуренок показал несколько лучших кругов, но в итоге больше 20 секунд Максу проиграл при одинаковой тактики. Макс сегодня молодец! Ну про пилота, который занял последнее место писать не буду. Я чувствую, что даже у самых упоротых патриотов глаза уже открылись на уровень мастерства мистера мажорика : )

17:58

RedMack2

Хэма с победой! Грожану не место в Ф1 - это уже очевидно. В Феррари перемудрили, молодцы. Ну и Максик, снова детская ошибка, но спишем это на возраст. Всё равно дотянул до подиума. Норм.

17:53

ion

Не понял, зачем Скудерия своими руками отняла у Себа 2ое место.

17:51

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