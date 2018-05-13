Хэмилтон выиграл "Гран-при Испании", Сироткин – 14-й

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем "Гран-при Испании". Вторым финишировал партнер британца по немецкой команде Валттери Боттас, третьим – Макс Ферстаппен из "Ред Булла".
Россиянин Сергей Сироткин (Williams), который стартовал последним, пришел к финишу 14-м.
Барселона (Испании)
Чемпионат мира
5-й этап
Гран-при Испании
1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) - 1:35.29,972
2. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) - отставание 0.20,593
3. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing) - 0.26,873
4. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) - 0.27,584
5. Дэниэль Риккьярдо (Австралия, Red Bull Racing) - 0.50,058
6. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) - 1 круг
7. Карлос Сайнс (Испания, Renault) - 1 круг
8. Фернандо Алонсо (Испания, McLaren) - 1 круг
9. Серхио Перес (Мексика, Force India) - 2 круга
10. Шарль Леклер (Монако, Sauber) - 2 круга
11. Лэнс Стролл (Канада, Williams) - 2 круга
12. Брендон Хартли (Новая Зеландия, Toro Rosso) - 2 круга
13. Маркус Эрикссон (Швеция, Sauber) - 2 круга
14. Сергей СИРОТКИН (Россия, Williams) - 3 круга
Не финишировали: Стоффел Вандорн (Бельгия, McLaren), Эстебан Окон (Франция, Force India), Кими Райкконен (Финляндия, Ferrari), Нико Хюлькенберг (Германия, Renault), Пьер Гасли (Франция, Toro Rosso), Ромэн Грожан (Франция, Haas).
Личный зачет: 1. Льюис Хэмилтон - 95. 2. Себастьян Феттель - 78. 3. Валттери Боттас - 58. 4. Кими Райкконен - 48. 5. Дэниэль Риккьярдо - 47. 6. Макс Ферстаппен - 33. 7. Фернандо Алонсо - 32. 8. Нико Хюлькенберг - 22. 9. Кевин Магнуссен - 19. 10. Карлос Сайнс - 19. 11. Серхио Перес - 17. 12. Пьер Гасли - 12. 13. Шарль Леклер - 9. 14. Стоффел Вандорн - 8. 15. Лэнс Стролл - 4. 16. Маркус Эрикссон - 2. 17. Брендон Хартли - 1. 18. Эстебан Окон - 1. 19. Ромэн Грожан – 0. 20. Сергей СИРОТКИН – 0.
Кубок конструкторов: 1. Mercedes - 153. 2. Ferrari - 126. 3. Red Bull Racing - 80. 4. Renault - 41. 5. McLaren - 40. 6. Haas - 19. 7. Force India - 18. 8. Toro Rosso - 13. 9. Sauber - 11. 10. Williams - 4.
- Мерседес
- Льюис Хэмилтон
- Уильямс (команда)
- Сергей Сироткин
- Ред Булл (Ф-1)
- Валттери Боттас
- Макс Ферстаппен
stif
Феррари подарили розовощекому подиум, очень благородно с их стороны. Правда он сам чуть его не профукал, надо было газа по более ему дать, что бы всю морду разбить, а не только часть крыла. В Вилах тоже намудрили с питстопами. Короче скукотень...
19:30
КолобокКолобков
Ну это как-то не по пацански )))) Что ты теперь лепечешь про интервью кенгуру? Придётся с другой ветки скопировать- **NicolasHomme____Не,не. Не получиться слиться-то. Ты же вчера грибов переел и орал, что кенгуру на каких-то других ( в твоих больных фантазиях ) шинах пересидит Макса и опять будет тащить РБ. Даже ведь не признал, болезный, что ахинею написал...Ну ладно, простительно, как-никак травма мозга налицо...** Ну так что, парниша? Не будешь объяснять про вчерашние бредин "пересидит всех на жестких шинах" (с) ? Как же приятно смотреть на самоуничтожение дебилов после успехов Макса и слива всевозможных русских ракет))) Чем чёрт не шутит, может уже в Монако Кубицу таки пустят в гонки.
19:28
NicolasHomme
КолобокКолобков мы еще ждем ... ===== Вы, это Колобки или кто? Сколько вас там в палате сегодня? А про супер-тактику Рик сам рассказал в интервью, что он так себе проехал гонку. Скучно ему было. Уныло, почти как твои детские комментарии.
19:22
КолобокКолобков
NicolasHomme____мы еще ждем от тебя пояснения про супер-тактику кенгуренка...Ног видимо напарсно.
19:08
NicolasHomme
КолобокКолобков Ну про пилота, который занял последнее место писать не буду. Я чувствую, что даже у самых упоротых патриотов глаза уже открылись на уровень мастерства мистера мажорика : ) ====== так написал ведь :) Куда удержаться то? Максику лизнул, Сироткину какашку кинул, гп Испании для мучного закончено?
18:57
NicolasHomme
Скучная гонка, только Грожан повеселил, да вилы с Сироткиным, и феррари немножко с тактикой намудрили. Корыто Сироткина ехало впереди корыта Стролла на 10 сек. на одинаковой резине до финиша. Потом питстопы корыта Сироткина и отставание на 100500 кругов от лидера. А мог бы 10-м приехать с учетом сходов в этой унылой гонке.
18:55
ptel76
КолобокКолобков___а чё за история с Инкиной стрижкой?.... Она обещалась под Хэма постричься))))))))
18:40
lavric999
Скучная гонка, нечего вспомнить, кроме небольшого завала на старте, потом заснул на минут 15! Будем ждать Монако, где новички останутся в отбойниках и одну из моих трасс, гран при Канады!
18:19
КолобокКолобков
ptel76___ а чё за истрия с Инкиной стрижкой? Я упустил что-то?
18:03
КолобокКолобков
RedMack2___По Грожану согласен. Он и в прошлом году уже раздрожал...
18:02
ptel76
Скучная гонка. Макс и Сэб только внесли чуток веселухи)))) Сэб наверное когда увидел после пит-стопа за кем выехал, решил, что лучше быть четвертым, чем закончить в гравии, и гонка закончилась совсем))))) Хэма с победой, да! (Джерри, с тебя новая стрижка!)))))))))))))
18:01
КолобокКолобков
Спасибо Феррари за подиум Макса! Я вам еще после Баку написал, что скудерия слила сезон- так оно и выходит. Обсуждать и анализировать их перлы из года в год уже нет смысла. Хорошо, что лесоруб не на разбил Максу машину. Я так понял- сняли режим виртуального пейс-кара, Макс ускорился, а лесоруб затупил. Правда Попов с Фабричновой заспорили- кто же это был - лесоруб или наш мажорик, я тоже точно не понял. Но не важно. Макс показал, что по скорости он круче кенгуру. Кенгуренок показал несколько лучших кругов, но в итоге больше 20 секунд Максу проиграл при одинаковой тактики. Макс сегодня молодец! Ну про пилота, который занял последнее место писать не буду. Я чувствую, что даже у самых упоротых патриотов глаза уже открылись на уровень мастерства мистера мажорика : )
17:58
RedMack2
Хэма с победой! Грожану не место в Ф1 - это уже очевидно. В Феррари перемудрили, молодцы. Ну и Максик, снова детская ошибка, но спишем это на возраст. Всё равно дотянул до подиума. Норм.
17:53
ion
Не понял, зачем Скудерия своими руками отняла у Себа 2ое место.
17:51