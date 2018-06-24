Хэмилтон выиграл "Гран-при Франции"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем "Гран-при Франции". Вторым и третьим финишировали Макс Ферстаппен ("Ред Булл") и Кими Райкконен ("Феррари"), следом их партнеры – Дэниэль Риккьярдо и Себастьян Феттель соответственно.

Российский гонщик Сергей Сироткин ("Уильямс") занял 15-е место.

Этап во Франции прошел впервые с 2008 года.

Чемпионат мира

8-й этап

Гран-при Франции

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) - 1:30.11,385

2. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing) – отставание 7,090

3. Кими Райкконен (Финляндия, Ferrari) - 25,888

4. Дэниэль Риккьярдо (Австралия, Red Bull Racing) - 34,736

5. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) - 1.01,935

6. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) - 1.19,364

7. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) - 1.20,632

8. Карлос Сайнс (Испания, Renault) - 1.27,184

9. Нико Хюлькенберг (Германия, Renault) - 1.31,989

10. Шарль Леклер (Монако, Sauber) - 1.33,873

11. Ромэн Грожан (Франция, Haas) - 1 круг

12. Стоффел Вандорн (Бельгия, McLaren) - 1 круг

13. Маркус Эрикссон (Швеция, Sauber) - 1 круг

14. Брендон Хартли (Новая Зеландия, Toro Rosso) - 1 круг

15. Сергей СИРОТКИН (Россия, Williams) - 1 круг

16. Фернандо Алонсо (Испания, McLaren) - 3 круга

17. Лэнс Стролл (Канада, Williams) - 5 кругов

Не финишировали: Серхио Перес (Мексика, Force India), Эстебан Окон (Франция, Force India), Пьер Гасли (Франция, Toro Rosso).

Личный зачет: 1. Льюис Хэмилтон - 145. 2. Себастьян Феттель - 131. 3. Дэниэль Риккьярдо - 96. 4. Валттери Боттас - 92. 5. Кими Райкконен - 83. 6. Макс Ферстаппен - 68. 7. Нико Хюлькенберг - 34. 8. Фернандо Алонсо - 32. 9. Карлос Сайнс - 28. 10. Кевин Магнуссен - 27. 11. Пьер Гасли - 18. 12. Серхио Перес - 17. 13. Шарль Леклер - 11. 14. Эстебан Окон - 11. 15. Стоффел Вандорн - 8. 16. Лэнс Стролл - 4. 17. Маркус Эрикссон - 2. 18. Брендон Хартли - 1. 19. Ромэн Грожан - 0. 20. Сергей СИРОТКИН - 0.

Кубок конструкторов: 1. Mercedes - 237. 2. Ferrari - 214. 3. Red Bull Racing - 164. 4. Renault - 62. 5. McLaren - 40. 6. Force India - 28. 7. Haas - 27. 8. Toro Rosso - 19. 9. Sauber - 13. 10. Williams - 4

"Гран-при Франции". Live!