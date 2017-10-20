19:43 | Формула-1

Хэмилтон показал лучшее время в первой практике "Гран-при США", Феттель - второй

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Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в первых свободных заездах "Гран-при США". Второй результат – у Себастьяна Феттеля на "Феррари", который уступил британцу 0,593 секунды. Замкнул тройку Валттери Боттас на "Мерседесе".

Отметим, что Шон Гелаэл, который заменил Даниила Квята в первой практике за рулем "Торо Россо", показал 17-й результат, а его партнер по команде Брендон Хартли – 14-й. Дебютировавший за рулем "Рено" Карлос Сайнс был десятым, опередив партнера по команде Нико Хюлькенберга.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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КолобокКолобков

Большой привет МАЧТ ТВ!!!! Не по арене,не по игре не показывали, идиоты. Скай спорт тоже висел, пришлось по энбиси смотреть, а там реклама каждые 5 минут,причём-социальная...Почему-то приглашают китайцев жить и работать в Америку (((( Ну это их проблемы. Короче резюме такое- Бренда Хартли неожиданно неплохо смотрелась для девушки, а вот протеже KFC выглядел еще большим клоуном,чем изька, вылетал почти на каждом круге. Очень любопытно будет посмотреть на итоги второй практики, когда изька и Бренда сойдутся лицом к лицу...

19:50