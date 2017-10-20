Хэмилтон показал лучшее время в первой практике "Гран-при США", Феттель - второй

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в первых свободных заездах "Гран-при США". Второй результат – у Себастьяна Феттеля на "Феррари", который уступил британцу 0,593 секунды. Замкнул тройку Валттери Боттас на "Мерседесе".

Отметим, что Шон Гелаэл, который заменил Даниила Квята в первой практике за рулем "Торо Россо", показал 17-й результат, а его партнер по команде Брендон Хартли – 14-й. Дебютировавший за рулем "Рено" Карлос Сайнс был десятым, опередив партнера по команде Нико Хюлькенберга.