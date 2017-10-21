Хельмут Марко: "Посмотрим, как проявят себя Квят, Гасли и Харлти, чтобы определить состав "Торо Россо"

Консультант "Ред Булла" Хельмут Марко подтвердил, что команда еще не определилась с составом "Торо Россо" на следующий сезон. Напомним, что Карлос Сайнс покинул итальянскую команду, перейдя в "Рено", а у Даниила Квята, Пьера Гасли, Шона Гелаэла и Брендона Хартли, которые садились за руль "Торо Россо" в нынешнем сезоне, не подписаны контракты на следующий сезон.

– Хартли показал себя быстрым гонщиком, но в свое время выпал из молодежной системы "Ред Булла", совершив много ошибок, – цитирует F1i Марко. – Хотя мы поддерживали с ним связь. Поэтому когда нам понадобился пилот на "Гран-при США", мы обратились к тому, кого хорошо знали ранее. Вариант с Буэми? Он выступает в "Формуле-Е". А Хартли был свободен.

Что касается состава на 2018 год, то он еще не определен. Посмотрим, как себя проявят Хартли, Квят и Гасли, после чего примем решение.