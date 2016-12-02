19:36 | ФОРМУЛА-1

Хельмут Марко: "Ферстаппен уже готов бороться за титул"

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Консультант "Ред Булла" Хельмут Марко считает, что Макс Ферстаппен уже готов бороться за чемпионство. Он доволен тем, как 19-летний голландец прогрессировал по ходу сезона.

– Макс иногда пытается склонить ситуацию в свою пользу там, где мог бы быть более терпеливым, но он быстро учится, – цитирует F1i Марко. – Он много раз в этом году показывал, что у него исключительный талант и огромный потенциал. Я его впервые встретил, когда ему было 15 лет. Он уже был очень зрелым для своего возраста, очень уверенным в себе. Макс никогда не совершает одну ошибку дважды. Думаю, он готов бороться за титул в 2017 году.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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КолобокКолобков

Все это знают Марко, все знают...Примечательно, что про второго пилота команды Маарко даже не вспоминает ))))) Эх, ну Макс- чистый дядя Миша наших дней. Хвала Господу, что такой пилот появился в ф-1...

20:11

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