Хельмут Марко: "Ферстаппен уже готов бороться за титул"

Консультант "Ред Булла" Хельмут Марко считает, что Макс Ферстаппен уже готов бороться за чемпионство. Он доволен тем, как 19-летний голландец прогрессировал по ходу сезона.

– Макс иногда пытается склонить ситуацию в свою пользу там, где мог бы быть более терпеливым, но он быстро учится, – цитирует F1i Марко. – Он много раз в этом году показывал, что у него исключительный талант и огромный потенциал. Я его впервые встретил, когда ему было 15 лет. Он уже был очень зрелым для своего возраста, очень уверенным в себе. Макс никогда не совершает одну ошибку дважды. Думаю, он готов бороться за титул в 2017 году.