Гюнтер Штайнер: "Хаас" ждал большего от Гутьерреса"

Глава "Хааса" Гюнтер Штайнер признался, что команда ждала большего от Эстебана Гутьерреса. Позиции мексиканца в американской команде в последнее время оказались под угрозой.

– Честно говоря, мы ждали большего, когда подписывали контракт с Гутьерресом, – цитирует Turun Sanomat Штайнера. – Хотя, конечно, ему не везло. Особенно в начале сезона, когда Грожан набрал большую часть очков. А Гутьеррес страдал от технических проблем не по своей вине. Но во второй части сезона у него было больше шансов набрать очки. У него есть несколько гонок, чтобы показать, на что он способен.