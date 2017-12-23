Глава "Рено": "Если Сироткин получит место в "Уильямс", в этом будет наша заслуга"

Глава "Рено" Сириль Абитбуль остался доволен тем, как Сергей Сироткин проявил себя в качестве тест-пилота. По мнению руководителя команды "Формулы-1", россиянин заслужил шанса выступить в "королевских гонках".

Ранее появилась информация, согласно которой Сироткин уже подписал контракт с "Уильямсом". Соглашение рассчитано на 1 сезон, а его стоимость оценивается в 15 миллионов долларов.

- Сергей впечатлил нас, - цитирует Motorsport-Total.com Абитбуля. - Но ему не повезло в двух-трех свободных заездах, потому что были технические проблемы, к которым он не имеет никакого отношения. Он показал, что хорошо понимает машину.

Его технические отзывы восхитительны, учитывая его малый опыт в "Формуле-1". Они были очень полезны для нас. Что до его темпа, верности, внимания и того, как он работал, Сироткин заслужил шанс в "Формуле-1".

У него есть природный талант, но в современной "Формуле-1" ты ничего не получишь, имея только это. Думаю, Сергей стал другим гонщиком по сравнению с тем, каким он был 12 месяцев назад. Если он получит шанс в "Уильямс", в этом будет наша заслуга.