Фредерик Вассер: "После "Гран-при США" у "Рено" двоякие чувства"

Глава "Рено" Фредерик Вассер признался, что после "Гран-при США" испытывает двоякие чувства. Кевин Магнуссен показал в гонке 12-й результат, а Джолион Палмер – 13-й.

– У меня двойственные ощущения, – цитирует F1i Вассера. – Я доволен тем, как мы подстроили свою стратегию в меняющихся условиях гонки. Однако ритм был не таким стабильным, как нам хотелось бы. Будем уделять много внимания этому вопросу при анализе гонки, чтобы понять, как лучше использовать возможности машины в будущем. Нам все же хочется быть в первой десятке.