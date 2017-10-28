09:50 | Формула-1

Франц Тост: "Квят больше не в системе "Ред Булла"

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Руководитель "Торо Россо" Франц Тост подтвердил, что Даниил Квят вышел из системы "Ред Булла". Напомним, что россиянин был отстранен от последних гонок сезона, он пропустил гонки в Малайзии и Японии, выступил в США, но в Мексике, Бразилии и Абу-Даби также не выступит.

– Квят больше не с "Ред Буллом", поэтому может делать все, что хочет, – цитирует Motorsport Тоста. – Он не входит уже в систему "Ред Булла" или "Торо Россо".

Конец истории. Квят не вернется //
Квят вышел на биржу труда

 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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spawn0

а контракт кончился?

10:03

Kimi_

Они заткнутся уже по поводу Квята....пусть все у Максика отса...ют...

09:54