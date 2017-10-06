Феттель выиграл первую свободную практику на "Гран-при Японии"

Себастьян Феттель из "Феррари" выиграл первую свободную практику на "Гран-при Японии". Его результат составил 1.29,166. Немец проехал 23 круга. Льюис Хэмилтон из "Макларен" отстал на 0,211 от лидера, сделав 29 кругов. Третьим стал Даниэль Риккардо из "Ред Булл". Его результат хуже на 0,375. Австралиец проехал 27 кругов.

Гран-при Японии



Сузука



6 октября 2017 года



1-я практика

1. Себастьян Феттель ("Феррари") – 1.29,166 (23 круга)

2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,211 (29)

3. Даниэль Риккардо ("Ред Булл") +0,375 (27)

4. Кими Райкконен ("Феррари") +0,472 (22)

5. Валттери Боттас ("Мерседес") +0,985 (30)

6. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +1,596 (26)

7. Эстебан Окон ("Форс-Индия") +1,733 (22)

8. Нико Хюлькенберг ("Рено") +1,808 (24)

9. Ромен Грожан ("Хаас") +1,866 (22)

10. Стоффель Вандорн ("Макларен") +2,036 (24)

11. Кевин Магнуссен ("Хаас") +2,050 (15)

12. Фернандо Алонсо ("Макларен") +2,069 (19)

13. Серхио Перес ("Форс-Индия") +2,364 (23)

14. Ланс Стролл ("Уильямс") +2,436 (22)

15. Джолион Палмер ("Рено") +2,591 (22)

16. Фелипе Масса ("Уильямс") +2,746 (20)

17. Карлос Сайнс-младший ("Торо Россо") +3,086 (14)

18. Пьер Гасли ("Торо Россо") +3,335 (18)

19. Паскаль Верляйн ("Заубер") +3,731 (29)

20. Маркус Эрикссон ("Заубер") +4,231 (28)