Фернандо Алонсо: "Шумахер был и остается великим"

Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо высказался в адрес немецкого гонщика "Формулы-1" Михаэля Шумахера. По его словам, Шумахер был и остается великим.

- Когда я пришел в Формулу 1, он был моим примером, - приводит Sportbild слова Алонсо. - Он был и остается самым великим. Две мои победы на чемпионате мира - в 2005-м и 2006-м году имеют особое значение, потому что я выиграл их в прямом поединке против него. Бороться с ним было так трудно, потому что он был просто непревзойденным в хороший день с хорошим автомобилем. И даже в плохой день с плохой машиной он все еще оставался хорош.

В декабре 2013 года Шумахер серьезно пострадал во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле. Гонщик получил серьезную черепно-мозговую травму со множественными повреждениями обоих полушарий мозга.

С тех пор спортсмен находится в глубокой коме, а с сентября 2014 года проходит восстановление на своей швейцарской вилле, которая расположена на берегу Женевского озера. Информации о состоянии Шумахера поступает крайне мало, так как его близкие надежно охраняют его от внимания СМИ.