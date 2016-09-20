Фернандо Алонсо: "Продолжение карьеры зависит от мотивации"

Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо еще не знает, какое решение относительно своей карьеры он примет в конце 2017 года, когда истечет действие его контракта с командой. Ранее испанец неоднократно намекал на вероятное завершение карьеры.

– Мне 35 лет, и я могу продолжать выступать в "Королевских гонках", но все зависит от мотивации и желания, – цитирует Autosport Алонсо. – Пока что я думаю исключительно о следующем сезоне. Посмотрим, подпишу ли я новый контракт. Жажда к соревнованиям всегда присутствует. К тому же спустя полтора года мы приблизились к подиуму. Сейчас я серьезно мотивирован. Я борюсь как лев в каждой гонке.

Сегодняшние машины мне нравятся меньше, чем те, на которых я соревновался еще несколько лет назад. Это скучно. Это уже не та "Формула-1", которую я знал. В следующем году автомобили станут на пять секунд быстрее. Я очень надеюсь, что с новым регламентом "Формула-1" станет более привлекательной для пилотов.