Фернандо Алонсо: "Не жалею ни об одном своем решении"

Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо не согласен с теми, кто утверждает, что он неправильно выбирал команды. Ранее Нико Росберг заявил, что испанец сам виноват в своих неудачах, поскольку каждый раз выбирал не лучший момент для смены команды.

– Я не жалею ни об одном из принятых решений, – цитирует F1i Алонсо. – Каждый раз я выбирал самый лучший и логичный вариант. К сожалению, я не могу предсказывать будущее. Произошедшее со мной напоминает ситуацию с Михаэлем Шумахером, когда тот перешел в "Мерседес". Да и у Хэмилтона первый год там не сложился. Я же лично горжусь, что выступал за "Рено", "Макларен" и "Феррари". Когда я переходил в эти команды, никто не критиковал мой выбор и не говорил, что это плохое решение.