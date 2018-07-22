Фернандо Алонсо намекнул на завершение карьеры в 2021 году

Испанский гонщик Фернандо Алонсо намекнул на то, что завершит карьеру к 2021 году. Двукратный чемпион "Формулы-1" заявил, что его не интересует регламент турнира, который будет к тому периоду.
– Меня не волнуют изменения, связанные с размером шин, меня уже не будет здесь к 2021 году, – приводит слова спортсмена Marca.
Позднее Алонсо отписался в своем Твиттере, что его слова были сказаны с иронией.
– Ах! Для вопросов, чтоб прочитать "2021", скопировать и вставить, есть вопросы, чтобы оставаться здесь и есть вопросы об ироническом тоне и смехе, которого мы все придерживаемся.
Ah!! Para los q leáis de “2021” del copia y pega, hay q estar aquí y hay q escuchar el tono irónico y la risas que nos pegamos....😘– Fernando Alonso (@alo_oficial) 21 июля 2018 г.