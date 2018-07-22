Фернандо Алонсо намекнул на завершение карьеры в 2021 году

Испанский гонщик Фернандо Алонсо намекнул на то, что завершит карьеру к 2021 году. Двукратный чемпион "Формулы-1" заявил, что его не интересует регламент турнира, который будет к тому периоду.

– Меня не волнуют изменения, связанные с размером шин, меня уже не будет здесь к 2021 году, – приводит слова спортсмена Marca.

Позднее Алонсо отписался в своем Твиттере, что его слова были сказаны с иронией.

– Ах! Для вопросов, чтоб прочитать "2021", скопировать и вставить, есть вопросы, чтобы оставаться здесь и есть вопросы об ироническом тоне и смехе, которого мы все придерживаемся.