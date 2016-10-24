Фернандо Алонсо: "Идея перехода в "Мерседес" или "Ред Булл" меня не мотивирует"

Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо признался, что ему не интересны предложения топ-команд. Испанец отметил условия, которые заставят его остаться в "Формуле-1" после следующего сезона.

– У меня есть контракт на следующий сезон, – цитирует Turun Sanomat Алонсо. – Уверен, что "Макларен" сделает хорошую машину, а мотор "Хонды" будет более конкурентоспособен. Единственное, что меня волнует, буду ли я получать удовольствие от управления новым болидом. Если бы правила все в следующем сезоне были такие же, как в этом, то я закончил бы карьеру в 2017 году. Даже если я выиграю чемпионат в следующем сезоне, но пилотирование будет некомфортным, то закончу карьеру.

Что, если предложат контракт "Мерседес" или "Ред Булл" на 2018 год? Не думаю, что это случится. Да и такая идея не мотивирует меня.