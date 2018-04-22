09:17 | Формула-1

Фелипе Масса: "Уильямс" в этом году сделал приоритетом деньги"

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Бывший пилот "Уильямса"  Фелипе Масса надеется, что команда исправит складывающийся неудачно сезон. По его словам, тревожным сигналом стало приглашение в команду Сергея Сироткина, которое якобы было сделано ради спонсорских денег, их же приносит "Уильямсу" и Лэнс Стролл.

– У "Уильямса" не лучшим образом обстоят дела с бюджетом, – цитирует Motorsport Массу. – Поэтому руководство команды сделало приоритетом поступление денег в 2018 году. Но этого мало, чтобы быть конкурентоспособными. У меня хорошие отношения с разными людьми в команде. Надеюсь, что как можно скорее ситуация исправится.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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stif

karlikf1====Да, но таких большинство гонщиков. Приходят из картинга. Молодые, зеленные. А деньги... бедным паренькам вообще пробиться не реально в гонки, не дешевый вид спорта. Кого то папа пихнул, кого то ещё кто то. Естественно, что такому как Сироткину никто контракт не предложит с 10 нулями. Надо платить. В половине пелотона, такие Сироткины.

10:49

karlikf1

По-сути правильно всё. Кто такие эти Стролл, Сироткин в автоспорте - никто и звать их никак, катаются на отцовы деньги. Что у них за плечами - картинг. Рента-драйверы, ни больше, ни меньше.

10:23

Лохматый

Ахаха. Конечно, лучше не иметь бюджета на улучшение техники, а потратить все на зарплату талантливого гонщика Фелипе )))

10:22

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