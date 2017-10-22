14:44 | Формула-1

Фелипе Масса: "Хэмилтон на одном уровне с Шумахером и Сенной"

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Пилот "Уильямса" Фелипе Масса высоко оценил талант трехкратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, который близок к завоеванию четвертого титула в составе "Мерседеса". Британец уступает только семикратному чемпиону мира Михаэлю Шумахеру по числу побед в гонках, но уже обладает рекордом по числу побед в квалификациях.

– Хэмилтон определенно является одним из лучших гонщиков в истории "Формулы-1", – цитирует F1Today Массу. – Он на одном уровне с Михаэлем Шумахером и Айртоном Сенной.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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КолобокКолобков

Творожок ну что ты несешь...

16:02

Kimi_

О себе он скромно умолчал....

15:04