Джолион Палмер: "Я не сдамся"

Пилот "Рено" Джолион Палмер признал, что находится под давлением из-за неудач в первых гонках чемпионата мира. Ранее появились слухи, что команда откажется от услуг британца после "Гран-при Монако".

– Я помню, когда не смог финишировать в Монако, – цитирует F1i Палмера. – Тогда я сказал себе, что должен что-то изменить. Говорю это и сейчас. Мне нужен лишь уик-энд, который будет складываться нормально. У меня больше сейчас механических проблем, чем было в прошлом году. Я разочарован тем, как складывается сезон, но не сдамся.