Джолион Палмер: "Это одна из моих лучших квалификаций за последнее время"

Британец Джолион Палмер из "Рено", ставший 15-м на квалификации "Гран-при США", в пятый раз за восемь гонок обыграл своего напарника Кевина Магнуссена и вышел во второй сегмент.
– Сегодня я выжал максимум из автомобиля, – приводит Autosport слова Палмера. – Это одна из моих лучших квалификаций за последнее время, поэтому я очень доволен.
В обоих сегментах я проехал только по одному быстрому кругу, но их оказалось достаточно, и в итоге завтра я стартую 15-м. Пока сложно сказать, каким будет наш гоночный темп, но я надеюсь на высокий результат.
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http://autosport.com.ru/f1/37580-dzholion-palmer-eto-odna-iz-moih-luchshih-kvalifikaciy