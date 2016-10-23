01:11 | ФОРМУЛА-1

Джолион Палмер: "Это одна из моих лучших квалификаций за последнее время"

0
0
0

Британец Джолион Палмер из "Рено", ставший 15-м на квалификации "Гран-при США", в пятый раз за восемь гонок обыграл своего напарника Кевина Магнуссена и вышел во второй сегмент.

– Сегодня я выжал максимум из автомобиля, – приводит Autosport слова Палмера. – Это одна из моих лучших квалификаций за последнее время, поэтому я очень доволен.

В обоих сегментах я проехал только по одному быстрому кругу, но их оказалось достаточно, и в итоге завтра я стартую 15-м. Пока сложно сказать, каким будет наш гоночный темп, но я надеюсь на высокий результат.

Дополнительная информация

http://autosport.com.ru/f1/37580-dzholion-palmer-eto-odna-iz-moih-luchshih-kvalifikaciy

0
0
0


Материалы REN-TV

Убийство Моторолы по принципу трех "Б"...

США лишают Китай военной девственности...

Первое видео с места убийства ополченца Моторолы взрывом в ДНР...

США готовы воевать открыто...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ