Джеки Стюарт: "Хэмилтон будет продолжать выигрывать, пока не уйдет"

Трехкратный чемпион мира "Формулы-1" Джеки Стюарт рассказал, чего он ждет в будущем от пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона.
- Думаю, что Льюис, как и я, будет продолжать выигрывать до тех пор, пока не уйдет. "Мерседесе" способен побеждать в чемпионате и дальше, как в личном зачете, так и в Кубке конструкторов. Но у Хэмилтона много увлечений за пределами трассы – музыка, мода. Так что в конце концов он столкнется с синдромом эмоционального выгорания – почувствует себя истощенным морально, умственно и физически, – цитирует Стюарта Autosport. – Сегодня в календаре гораздо больше гонок, чем было в мое время. Мы гонялись в течение года в разных чемпионатах, но современные гонщики проводят тесты, участвуют в различных мероприятиях команд и.т.д. Так что да, как и любой спортсмен, Хэмилтон устанет и уйдет.
Льюис Хэмилтон лидирует в чемпионате, имея в активе 346 очков.
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http://autosport.com.ru/f1/53390-dzheki-styuart-o-tom-kakim-vidit-okonchanie-karery-hemiltona-v-f1