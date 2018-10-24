Джеки Стюарт: "Хэмилтон будет продолжать выигрывать, пока не уйдет"

Трехкратный чемпион мира "Формулы-1" Джеки Стюарт рассказал, чего он ждет в будущем от пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона.

- Думаю, что Льюис, как и я, будет продолжать выигрывать до тех пор, пока не уйдет. "Мерседесе" способен побеждать в чемпионате и дальше, как в личном зачете, так и в Кубке конструкторов. Но у Хэмилтона много увлечений за пределами трассы – музыка, мода. Так что в конце концов он столкнется с синдромом эмоционального выгорания – почувствует себя истощенным морально, умственно и физически, – цитирует Стюарта Autosport. – Сегодня в календаре гораздо больше гонок, чем было в мое время. Мы гонялись в течение года в разных чемпионатах, но современные гонщики проводят тесты, участвуют в различных мероприятиях команд и.т.д. Так что да, как и любой спортсмен, Хэмилтон устанет и уйдет.

Льюис Хэмилтон лидирует в чемпионате, имея в активе 346 очков.

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