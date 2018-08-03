Даниэль Риккьярдо: "Это одно из самых трудных решений в карьере"

Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо рассказал о своем решении покинуть команду по окончании сезона. Австралиец с 2019 года будет выступать за "Рено".

– Это было, наверное, одно из самых трудных решений в моей карьере, – цитирует F1Today Риккьярдо. – Но я подумал, что пришла пора принять новый вызов. Понимаю, что впереди много работы, чтобы "Рено" могла достичь конкурентоспособного уровня. Но меня впечатлил прогресс команды за два года. Знаю, что если "Рено" приходит в какой-то спорт, то обязательно победит. Надеюсь, что смогу сделать свой вклад в успех.