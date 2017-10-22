Брендон Хартли: "Ощущаю бабочек в животе"

Пилот "Торо Россо" Брендон Хартли отметил, что ему сложно далась дебютная квалификация за рулем болида итальянской команды. Новозеландец на "Гран-при США" показал в квалификации 18-й результат.

– Это была трудная сессия, мне есть чему поучиться, но я доволен, – цитирует Grand Prix Хартли. – Эти машины невероятно быстрые, удивительные. Квалификация прошла не идеально, но в целом я доволен ходом уик-энда. Темп на длинных отрезках хорош, потому что я знаю, как нужно бороться в гонках на выносливость. С нетерпением жду гонки. Повторяю себе, что это всего лишь очередная гонка, но осознаю, что это дебют в "Формуле-1". От этого ощущаю бабочек в животе.