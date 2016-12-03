Берни Экклстоун: "Феттель вместо Росберга? Не думаю, что он хочет быть в команде с Хэмилтоном"

Генеральный промоутер "Формулы-1" Берни Экклстоун не исключает, что пилот "Макларена" Фернандо Алонсо может заменить в "Мерседесе" Нико Росберга. Немец, напомним, объявил о завершении карьеры после завоевания чемпионского титула.

– Это вполне возможно, – цитирует Reuters Экклстоуна. – Давайте посмотрим. У "Макларена" сейчас новый руководитель. Может, самому Алонсо там надоело, а есть вероятность, что и его в команде не особо хотят видеть.

Феттель? Нет, я не думаю. Полагаю, Себастьян не хочет быть в одной команде с Хэмилтоном. Ферстаппен? Ну, это очевидный ответ, расхожее предположение. Но умозрительное.