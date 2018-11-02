Апелляция "Хааса" по Грожану отклонена, Сироткин сохранил очко

Апелляционный комитет FIA отклонил апелляцию "Хааса" по поводу дисквалификации Ромена Грожана, сообщает Autosport. Гонщик занял шестое место на "Гран-при Италии" 2 сентября. Позднее стюарды обнаружили несоответствие шасси болида техническому регламенту.

Таким образом, российский гонщик "Уильямса" Сергей Сироткин остался в гонке на десятой строчке, на которую он поднялся после дисквалификации Грожана.

Заработанное Сироткиным очко остается единственным для российского гонщика в его дебютном сезоне в "Формуле-1".