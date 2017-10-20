Алонсо пошел на значительное понижение зарплаты в "Макларене"

Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо пошел на значительное понижение зарплаты при продлении контракта с командой. Ранее стало известно, что испанец заключил с "Маклареном" договор на следующий год.

Как сообщает Daily Mail, за следующий сезон Алонсо получит 22 миллиона евро без учета премий. Напомним, что в 2015 году он подписал контракт с "Маклареном" на три сезона с ежегодной зарплатой в 33,8 миллиона евро. Тогда значительную часть зарплаты выплачивала "Хонда", которая поставляла команде двигатели, но со следующего сезона поставщиком будет "Рено".