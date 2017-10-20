Алонсо пошел на значительное понижение зарплаты в "Макларене"

Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо пошел на значительное понижение зарплаты при продлении контракта с командой. Ранее стало известно, что испанец заключил с "Маклареном" договор на следующий год.
Как сообщает Daily Mail, за следующий сезон Алонсо получит 22 миллиона евро без учета премий. Напомним, что в 2015 году он подписал контракт с "Маклареном" на три сезона с ежегодной зарплатой в 33,8 миллиона евро. Тогда значительную часть зарплаты выплачивала "Хонда", которая поставляла команде двигатели, но со следующего сезона поставщиком будет "Рено".
vasivanoo
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
21:45
george64
Офигеть!! И этот шпашка еще Хонду поносил, на чем свет стоит! Мне б десятую часть от того, и Хонда слышала бы только комплименты. И мотор был бы самый лучший в мире. ))
21:29
КолобокКолобков
То есть жители РФ, у которых средняя з/п не превышает штуку баксов, должны его пожалеть? Может смс куда отправить с текстом "живи Фернандо" ?
20:42