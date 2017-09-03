Зинедин Зидан: "Не горжусь тем, что ударил Матерацци"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан принес извинения футбольной общественности за свой поступок в финале чемпионата мира-2006. У полузащитника сборной Франции случился конфликт с защитником Италии Марко Матерацци, в результате которого в ответ на слова соперника Зидан ударил его головой в грудь. Встреча завершилась победой итальянцев (1:1, пен. – 5:3)

– Я не горжусь этим поступком, – сказал для Telefoot Зидан. – Приношу извинения всем детям, тренерам и людям, которые делают футбол уникальным видом спорта. Тем не менее, это часть моей карьеры, которая, конечно, неприятна, но ее нужно принять и смириться.