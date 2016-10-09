Йоахим Лев: "После часа игры сборная Чехии куда-то пропала"

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев после матча отборочного турнира чемпионата мира с Чехией (3:0) выразил удовлетворение результатом встречи. Специалист отметил: его команда контролировала ход игры все 90 минут.

– Сегодня мы очень довольны, потому что контролировали игру на протяжении всей встречи, – приводит Tmw слова Лева. – Мы понимали, что можем создать чехам трудности проникающими пасами. После часа игры я заметил, что соперник просто куда-то пропал. Моментов у наших ворот больше не было.