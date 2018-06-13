В Москве стартовал конгресс ФИФА, на котором выберут хозяина ЧМ-2026

В Москве стартовала работа 68-го конгресса ФИФА, основным вопросом станут выборы страны-хозяйки чемпионата мира по футболу 2026 года, информирует "РИА Новости".

Конгресс ФИФА - высший орган федерации, который проводится ежегодно. В 2018 году он проходит накануне старта чемпионата мира в России на территории московского "Экспоцентра". На проведение ЧМ-2026 претендуют две заявки – совместная от США, Мексики и Канады, а также от Марокко. Ранее чемпионат мира никогда не проводился сразу в трех странах.

Работа конгресса продлится в течение дня. Выборы места проведения ЧМ-2026 значатся под 13-м пунктом повестки. Ожидается, что участие в заседании примет президент России Владимир Путин.

Конгресс ФИФА также обсудит готовность России к ЧМ-2018, подведет финансовые итоги за прошедший год, а также утвердит бюджет на 2019-2022 годы.