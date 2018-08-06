Утверждена Концепция наследия чемпионата мира-2018

Правительство РФ утвердило Концепцию наследия чемпионата мира-2018. Этим документом определяются основные направления использования футбольных стадионов, тренировочных площадок, временных строений и сооружений после завершения турнира.

Стадионы в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске планируется передать из федеральной собственности в собственность субъектов Федерации. Стадионы "Лужники", "Санкт-Петербург", "Казань Арена" и "Фишт" уже находятся в собственности субъектов Федерации. Стадион "Спартак" находится в частной собственности.

Все эти стадионы планируется использовать для проведения матчей Профессиональной футбольной лиги, Футбольной национальной лиги, Российской футбольной Премьер-лиги, международных футбольных матчей и других культурно-спортивных мероприятий.

В целях эффективной эксплуатации тренировочных площадок предусмотрено их использование детско-юношескими спортивными школами по футболу для учебно-тренировочного процесса, а также для проведения спортивных соревнований. Собственниками площадок являются субъекты Федерации, муниципальные образования и организации.

Строения и сооружения временного назначения, созданные в рамках подготовки к чемпионату мира, планируется безвозмездно передать в собственность субъектов Федерации.

Предусматривается также создание с участием Общероссийской общественной организации "Российский футбольный союз" детских футбольных центров на базе действующих детско-юношеских спортивных школ. Создание таких центров позволит увеличить в 1,5 раза количество детей, которые начиная с шести лет будут заниматься футболом на спортивно-оздоровительном этапе спортивной подготовки.

Цель Концепции – эффективное использование спортивной инфраструктуры, возведённой к чемпионату мира, и развитие футбола в России.

Чемпионат мира проходил в России с 14 июня по 15 июля. Победителем турнира стала сборная Франции.