16:54 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира

СМИ: Беккенбауэр получил 1,7 миллиона евро от ФИФА во время выборов места проведения ЧМ-2010

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Немецкий телеканал ARD сообщил, что глава заявочного комитета чемпионата мира-2006 Франц Беккенбауэр получил 1,7 миллиона евро от ФИФА во время выборов страны-хозяйки чемпионата мира-2010. Отмечается, что он оказывал консультации Южноафриканской футбольной ассоциации во время выборов страны – хозяйки турнира, право на проведение которого в итоге и получила ЮАР. Деньги были переведены на счет немца в Гибралтаре, что и вызвало подозрение швейцарских властей.

В начале сентября 2016 года сообщалось, что Генеральная прокуратура Швейцарии начала расследование против Беккенбауэра по подозрению в отмывании денег и незаконном обогащении в период пребывания на посту главы заявочного комитета чемпионата мира-2006 в Германии.

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Материалы REN-TV

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