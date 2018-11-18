РФС вручит игрокам сборной СССР копии бронзовых медалей ЧМ-1966

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили рассказал, что РФС совместно с меценатами вручит копии бронзовых медалей шестерым футболистам команды, принимавшей участие в чемпионате мира-1966. Сборная СССР заняла на турнире четвертое место - это лучший результат в истории команды на мировых первенствах.

- РФС совместно с меценатами футбола сделал заказ копий бронзовых медалей, - цитирует "РИА Новости" Кавазашвили. - Благодарен Виталию Мутко, Никите Симоняну и Александру Мирзояну, которые приняли участие в данном вопросе. Огромное спасибо и меценатам Александру Казаряну и Вачагану Петросову, которые полностью профинансировали мероприятие. Нас все-таки вспомнили, мы, ветераны, долгие годы писали письма, чтобы нас наградили медалями чемпионата мира 1966 года.

В сборной СССР медали получили не все. Слава Метревели, Алексей Корнеев, Георгий Сичинава играли в матче за третье место, остались без медалей, я провел два матча на чемпионате мира, но тоже остался без медали. Эдуард Маркаров, Валентин Афонин, Сичинава и Кавазашвили – те из россиян, кто остался в живых. Также медали получат родственники умерших Корнеева и Виктора Гетманова. Отмечу, что вручать медали будут гражданам России.

Главное - не медали, а то, что мы получаем юридическое признание, что являемся призерами чемпионата мира. Наша сборная была чемпионом ОИ, чемпионом и серебряным призером чемпионата Европы. Тогда тоже давали по 11 медалей. У меня есть копии писем, в которых Мутко писал почетному президенту ОКР Виталию Смирнову и в другие инстанции, чтобы всем, кто не получил медалей, сделали копии для вручения. Теперь очередь дошла до ЧМ-1966. Планируется, что 15 декабря Мутко будет вручать эти медали.