Посол Мексики в РФ: "Гордимся, что примем ЧМ-2026"

На церемонии открытия Национального дома болельщиков Мексики, которая проходит в Москве, посол страны в РФ Норма Пенсадо Морено поделилась впечатлениями от решения ФИФА выбрать государство одним из организаторов ЧМ-2026 наряду с США и Канадой.

Мексика единолично принимала турнир два раза – в 1970 и 1986 годах.

– В Мексике очень гордятся, нам приятно, это большая честь, что мы в третий раз будем принимать чемпионат мира вместе с США и Канадой в 2026 году, – сказала Пенсадо Морено. – Нам кажется, что посещение этого павильона "Вкус Мексики" будет первым шагом к тому, чтобы почувствовать атмосферу будущего ЧМ. (Арман МКРТЧЯН)