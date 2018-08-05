Эрик Штоффельсхаус: "Россия великолепно организовала чемпионат мира"

Спортивный директор "Локомотива" Эрик Штоффельсхаус заявил, что Россия великолепно справилась с организацией чемпионата мира-2018.

- Я получил огромное удовольствие от чемпионата мира, - сказал Штоффельсхаус в эфире канала "Матч ТВ". -Россия все великолепно организовала. Сборная Германии выступила не так, как мы рассчитывали. Сейчас в стране внимательно изучают произошедшее и ожидают изменений. Такие результаты - это возможность достичь новых успехов.

Сборная Германии заняла последнее место в группе на чемпионате мира.