23:46 | Футбол — Чемпионат мира

Эрик Штоффельсхаус: "Россия великолепно организовала чемпионат мира"


Спортивный директор "Локомотива" Эрик Штоффельсхаус заявил, что Россия великолепно справилась с организацией чемпионата мира-2018

- Я получил огромное удовольствие от чемпионата мира, - сказал Штоффельсхаус в эфире канала "Матч ТВ". -Россия все великолепно организовала. Сборная Германии выступила не так, как мы рассчитывали. Сейчас в стране внимательно изучают произошедшее и ожидают изменений. Такие результаты - это возможность достичь новых успехов. 

Сборная Германии заняла последнее место в группе на чемпионате мира. 

 

 

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