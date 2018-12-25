Эден Азар: "Благодаря чемпионату мира-2018 я вышел на новый уровень"

Нападающий "Челси" и сборной Бельгии Эден Азар заявил, что вышел на новый уровень благодаря чемпионату мира-2018, который проходил в России с 14 июня по 15 июля.

- Я чувствую, что благодаря чемпионату мира вышел в персональном плане на новый уровень, - приводит слова Азара официальный сайт "Челси". - Думаю, до этого турнира люди считали, что я хороший игрок, но после него они стали говорить, что я являюсь одним из лучших футболистов на планете. Это уровень, которого я хотел достичь, и я остаюсь на нем. Думаю, с начала сезона я довольно хорошо себя проявил.



Я знаю, что играю за один из крупнейших клубов мира, и я думаю, что могу много достичь в будущем. Мне нужно забивать больше мячей; нам нужно выигрывать больше трофеев. Я уже многое выиграл с "Челси", но когда играешь за эту команду, хочешь выигрывать большие трофеи, вроде Лиги Чемпионов, и играть в финалах.

Азар в составе сборной Бельгии завоевал бронзу чемпионата мира-2018. В текущем сезоне 27-летний форвард провел 21 матч за "Челси", забил 10 голов и отдал 9 результативных передач.

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