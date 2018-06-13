Джанни Инфантино: "Трамп? Меня не беспокоит вмешательство глав государств в дела ФИФА"

Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился мнением относительно политического влияния в связи с победой совместной заявки Канады, Мексики и США на проведение чемпионата мира-2026.

– Получал ли я звонок от Трампа? – переспросил Инфантино. – Дайте проверить. У меня всего восемь неотвеченных. Посмотрим дальше. Я не обеспокоен политическими вмешательствами в нашу деятельность. Ни президент США и ни премьер-министр Мексики и Канады меня не беспокоят. Все наши члены принимали собственное решение на основе докладов и других фактов. Я не видел здесь глав государств, которые лоббировали за свои страны.

Напомним, что президент США Доналд Трамп в Твиттере порадовался победе совместной заявки на проведение ЧМ-2026. (Евгений БЕЛОУСОВ)