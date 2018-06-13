Дональд Трамп: "США вместе с Мексикой и Канадой только что получили чемпионат мира. Мои поздравления"

Президент США Дональд Трамп рад победе совместная заявки Канады, Мексики и США на проведение чемпионата мира 2026 года.

- США вместе с Мексикой и Канадой только что получили чемпионат мира. Мои поздравления. Впереди много тяжелой работы, - написал Трамп в Твиттере.

Заявку поддержали 134 делегатов 68-го конгресса ФИФА в Москве. 203 из 210 представителей мировых футбольных федераций могли принять участие в выборах.

Вторым претендентом была заявка Марокко, получившая 65 голосов.ЧМ-2026 станет первым, который пройдет по новому формату - в нем примут участие 48 сборных.