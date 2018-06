Зобнин - в десятке потенциальных открытий ЧМ-2018 по версии Four Four Two

Британский журнал Four Four Two включил полузащитника "Спартака" и сборной России Романа Зобнина в десятку игроков, которые могут стать открытием чемпионата мира по футболу 2018 года. 24-летний хавбек дебютировал в составе сборной в марте 2015 года и сыграл в общей сложности 11 матчей.

– Зобнин не имеет известности за пределами своей страны, но он продемонстрировал выдающийся прогресс после перехода в "Спартак" из московского "Динамо" в 2016 году, – пишет издание.

Также в десятку вошли иранский нападающий АЗ Алиреза Яханбакш, уругвайский полузащитник "Сампдории" Лукас Торрейра, польский полузащитник "Наполи" Петр Зелиньски, сербский полузащитник "Лацио" Сергей Милинкович-Савич, сенегальский нападающий "Амьена" Мусса Конате, полузащитник сборной Марокко и "Аякса" Хаким Зийех, датский полузащитник "Сельты" Пионе Систо, шведский полузащитник "Краснодара" Виктор Классон, а также перуанский защитник "Фламенго" Мигель Трауко.

Все о чемпионате мира в России-2018 читайте здесь.