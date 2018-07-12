Златко Далич: "В Хорватии нет футбольной инфраструктуры"

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич отметил, что футбольная инфраструктура у него на родине не соответствует высоким результатам, которые показывает национальная команда.

- В Лиге наций нам предстоит играть с Англией, Испанией, нам нужен стадион на 40-50 тысяч человек, чтобы на нем негде было бы яблоку упасть, - цитирует ТАСС Далича. - Однако у нас нет такой инфраструктуры, я бы хотел это подчеркнуть.

Хочу просто, чтобы вы знали, в каких условиях мы тренируемся и работаем. Если не сейчас, то когда этим заниматься? Нам бог дал таланты: у нас есть воля, гордость, но с точки зрения инфраструктуры нам не хватает того, что есть у других команд. Сейчас у нас есть возможность сделать что-нибудь для футбола, для других видов спорта.

Сборная Хорватии в финале чемпионата мира сыграет с Францией (15 июля, "Лужники").

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча - начало в 18.00 (время московское)