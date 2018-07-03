Златко Далич: "У нас есть время привыкнуть к температуре и влажности в Сочи перед матчем с Россией"

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич - о подготовке к матчу 1/8 финала ЧМ-2018 против сборной России, который пройдет в Сочи.

- У нас будет тяжелый матч с Россией, они доказали это в матче с Испанией, - цитирует тренера официальный сайт Федерации футбола Хорватии. - У нас есть пять дней, чтобы привыкнуть к температуре и влажности в Сочи. Я думаю, мы приняли правильное решение приехать сюда сразу после игры с Данией. Мы хотим сделать наших болельщиков счастливыми. Того же хотят и в России, но я надеюсь, что нам повезет больше, и болельщики получат удовольствие от футбола.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)