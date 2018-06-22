Златко Далич: "Сборная Хорватии не дала Месси ни пространства, ни времени для принятия решений"

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич подчеркнул, что его подопечным удалось сдержать капитана аргентинцев Лионеля Месси в матче группового турнира чемпионата мира-2018 (3:0).

- Это было здорово! Я успел немного проанализировать матч с аргентинцами, возможно, мы изменили свой стиль игры, но такой современный футбол, - цитирует "Р-Спорт" Далича. - Команда должна быть компактной, видеть поле и усердно работать. Встреча с Аргентиной - хороший задел на будущее: мы превосходно выглядели во всех компонентах игры. Можем гордиться собой, но нельзя впадать в эйфорию.

Мы не дали Месси ни пространства, ни времени для принятия решений. Игроку такого уровня достаточно просто получить мяч для того, чтобы создать опасность сопернику, поэтому мы постарались отрезать его от передач. Брозович и Стринич оставили Месси без мяча, им помогал и Модрич.

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