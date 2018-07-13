Златко Далич: "Дайте мне "Барселону" или "Реал", и я выиграю титулы"

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич признался, что всегда верил в собственные силы и рассчитывал только на себя.

- Я всегда выбирал более сложный путь в своей жизни, боролся за все, - цитирует Далича AP. - Я не хотел оставаться в Хорватии и быть среднестатистическим тренером, а уезжал за границу, когда имелась такая возможность. Работа в Саудовской Аравии принесла мне огромный опыт, там я сделал себе имя. Когда мне позвонили из сборной Хорватии, у меня не было никаких сомнений в том, чтобы соглашаться на эту работу. Я говорил: дайте мне "Барселону" или "Реал", и я выиграю титулы.

Сборная Хорватии в финале чемпионата мира сыграет с Францией (15 июля, "Лужники").

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча - начало в 18.00 (время московское)

Все о чемпионате мира по футболу-2018