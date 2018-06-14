Златан Ибрагимович: "Чемпионат мира – это лучшее, что могло произойти со сборной Швеции"

Экс-нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович заявил, что чемпионат мира 2018 года по футболу – это лучшее, что могло произойти со сборной Швеции. Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" не был включен в состав национальной команды для участия в турнире.

– Я ушел из сборной пару лет назад, – цитирует "РИА Новости" Ибрагимовича. – Я знаю, что такое квалификация и отбор на мундиаль. Чемпионат мира – это лучшее, что могло произойти с нашей командой.

Сборная Швеции в групповом турнире ЧМ сыграет с командами Кореи, Германии и Мексики.

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