Жозе Надсон: "Сборная России на правильном пути, но чемпионом мира станет Бразилия"

Защитник "Крылья Советов" Жозе Надсон считает, что Самара сильно поменялась перед проведением чемпионата мира-2018. По его словам, сборная России находится на правильном пути.

– Самара очень сильно изменилась, стала красивым и чистым городом, – цитирует клубная пресс-служба Надсона. – Я себя чувствую здесь, как дома. У меня много друзей, которые хотят сюда приехать. Если будет возможность, то покажу им город, Волгу, расскажу о нашем клубе. Все меняется в лучшую сторону и сборная России тоже находится на правильном пути. Но я вас огорчу, сборная Бразилии станет чемпионом.