Жозе Моуринью: "Я бы хотел, чтобы матч Англия — Бельгия что-то решал"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матча ЧМ-2018 Англия - Бельгия.

- Я бы хотел, чтобы матч Англия – Бельгия что-то решал. Это будет встреча друзей, потому что большинство бельгийских футболистов играют в Англии в тех же самых командах, что и английские игроки, - цитирует тренера RT. - Это будет встреча команд и игроков, которые знают друг друга удивительно хорошо, знают все друг о друге, обо всех качествах соперников. Если этот матч решает что-то для квалификации, то я не хочу его пропустить.

Матч Англия - Бельгия состоится сегодня в Калининграде и начнется в 21:00 по московскому времени.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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