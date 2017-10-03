Жоау Мариу: "Прежде чем думать о Швейцарии, нужно победить Андорру"

Полузащитник сборной Португалии Жоау Мариу отметил, что его команде нельзя расслабляться перед игрой отбора ЧМ-2018 с Андоррой. По его словам, сначала нужно одолеть этого соперника, а потом думать о встрече со Швейцарией.

– Андорра очень агрессивная, она создала проблемы Швейцарии, Венгрии, – цитирует A Bola Мариу. – К тому же игра будет на искусственном газоне. Наш тренер сказал, чтобы мы не думали про Швейцарию, поскольку нужно выиграть сначала полуфинал в виде матча с Андоррой. Нужно подойти в стопроцентной готовности.