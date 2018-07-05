Живущий в Самаре британец советует фанатам сборной Англии меньше пить перед игрой против Швеции

Восьмидесятилетний британец Джон Гордон, который уже 20 лет живет в Самаре, посоветовал болельщикам сборной Англии употреблять меньше алкоголя перед четвертьфиналом чемпионата мира против Швеции.

- Мой совет английским болельщикам - не стоит бояться приезжать в Россию, здесь прекрасно, - приводит ТАСС слова Гордона. - А тем, кто все-таки приехал на турнир, могу посоветовать следующее - пейте, но не так много, как обычно, - сказал собеседник агентства. - Я вижу, что около стадионов и даже на них есть возможность купить алкоголь, но нельзя перебарщивать. Не думаю, что хулиганский дух уходит из футбола, в Англии сейчас его меньше, но он просто уходит в другие страны.

Швеция - Англия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 17.00 (время московское)

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