Жером Боатенг: "На ЧМ-2018 мы должны сыграть еще лучше, чем в 2014 году"

Защитник сборной Германии Жером Боатенг поделился ожиданиями от ЧМ-2018.

В финале Кубка Германии в прошлую субботу защитник не смог принять участие из-за травмы, но он уверен, что примет участие в чемпионате мира, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

- Я уверен, что все будет нормально. Сейчас я занимаюсь беговой подготовкой. Моя цель - чемпионат мира, - цитирует игрока официальный сайт "Баварии". - Мы знаем, что должны играть еще лучше, чем в 2014-м году".

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