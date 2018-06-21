10:54 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Жерар Пике: "Гол Ирана был бы отменен и без видеоповтора"


Защитник сборной Испании  Жерар Пике не понимает возмущения главного тренера сборной Ирана Карлуша Кейруша, который был недоволен отменой гола его команды. Судья принял решение об отмене взятия испанских ворот иранцами после просмотра видеоповтора.

– Кейруш жаловался на ВАР? Ассистент судьи тоже поднял флаг, когда был забит гол. Он зафиксировал офсайд, а ВАР это только подтвердил, – цитирует A Bola Пике. – Без этой системы все равно был бы офсайд.

Кейруш проделал хорошую работу. Его команда очень осложнила нам жизнь. Иранцы защищались любой ценой. Такой команде сложно забивать. Но мы не выглядели беспомощными.

Иран - Испания

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