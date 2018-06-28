Жене и дочерям Кабальеро угрожали после поражения Аргентины от Хорватии

Вратарь сборной Аргентины Вилли Кабальеро получал угрозы после матча группового турнира ЧМ-2018 с Хорватией (0:3). Один из мячей хорваты забили после грубой ошибки голкипера, который остался в запасе в следующем матче с Нигерией (2:1).

Как сообщает The Sun, атаке разгневанных аргентинских болельщиков подвергся Инстаграм Кабальеро, в частности фото, где он запечатлен вместе со своими двумя дочерями. Некоторые желали семье вратаря всевозможных болезней и даже смерти, другие угрожали изнасиловать его жену и дочерей. Кабальеро признался, что шокирован таким поведением людей.

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